услуги по ведению маркетплейсов

Услуги по запуску
и ведению бизнеса
на маркетплейсах

В основе нашего подхода реальный опыт
и стремление к созданию устойчивого, долгосрочного бизнеса
УСЛУГИ
УСЛУГИ
ТАРИФЫ
КОНТАКТЫ
ТАРИФЫ
КОНТАКТЫ
Полное руководство по запуску бизнеса на маркетлейсах: от ИП до первых продаж
В основе нашего подхода реальный опыт и стремление
к созданию устойчивого, долгосрочного бизнеса
НАШИ УСЛУГИ
ГАЙД
ГАЙД
Контакты
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Предприниматель и руководитель
проекта mpregion
Приветствую вас!

Меня зовут Андрей, я предприниматель
из Южно-Сахалинска.

Запустил успешный бизнес
на маркетплейсах из небольшого города, находясь за тысячи километров
от Москвы.

Точно знаю как организовать
все процессы, чтобы торговать
на меркетплейсах из любого города РФ.
Готов помочь в этом и вам!

Услуги

  • 1

    Создание контента для товаров

    Обеспечение качественной фотосъемки и обработка фото дизайнерами
  • 2

    Работа с подрядчиками

    Организация удобного оформления заказов
    и быстрой доставки
  • 3

    Запуск и ведение магазина

    Профессиональный подход к запуску и
    ведению вашего магазина
  • 4

    Поиск маржинальных товаров

    Помощь в выборе товара
    с крупнейших площадок Китая
  • 5

    Организация упаковки и маркировки

    Сотрудничество с надежными фулфилмент центрами
  • 6

    Юридическое сопровождение

    Помощь в оформлении ИП и открытии счета
Тарифы
Начальный
Сумма расходов:
от 50 000 до 1 000 000 р.
Комиссия: 9%,
но не менее 35 000 руб.
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Стандартный
Сумма расходов:
от 1 000 000
до 5 000 000 р.
Комиссия: 7%
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Бизнес
Сумма расходов:
от 5 000 0000 р.
Комиссия: 5%.
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Обратная связь

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мы свяжемся с вами в течение дня
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Весь свой опыт я собрал в гайд. В нем подробно описал все этапы организации бизнеса с маркетплейсами
гайд по Ozon
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Отзывы клиентов
  • Ольга 28 лет, предприниматель из Екатеринбурга:
    MPregion приятно удивили меня своими условиями и прозрачностью тарифов. Стоимость услуг вполне адекватная, а комиссия минимальна, что очень важно для начинающего бизнеса. Команда всегда на связи, отвечает на все вопросы и помогает на каждом этапе. Я рекомендую их всем, кто ищет надежного партнера для работы на маркетплейсах.
  • Алексей 35 лет, предприниматель из Хабаровска
    С MPregion я запустил свой магазин на маркетплейсе, и результаты превзошли все мои ожидания! Они организовали удобное оформление заказов и быструю доставку, что значительно повысило уровень сервиса для моих клиентов. Кроме того, их помощь в юридическом сопровождении и открытии счета была бесценна. Команда работает оперативно и качественно. Спасибо!
  • Елена 25 лет, предприниматель из Владивостока
    Я благодарна MPregion за их потрясающую работу. Они помогли мне с контентом для товаров, обеспечили качественную фотосъемку и обработку фото. Запуск моего магазина был на высшем уровне благодаря их профессионализму и вниманию к деталям. Теперь я могу сосредоточиться на развитии бизнеса, зная, что все процессы налажены..
  • Наталья 44 года, предприниматель из Томска
    Я благодарна MPregion за их потрясающую работу. Они помогли мне с контентом для товаров, обеспечили качественную фотосъемку и обработку фото. Запуск моего магазина был на высшем уровне благодаря их профессионализму и вниманию к деталям. Теперь я могу сосредоточиться на развитии бизнеса, зная, что все процессы налажены..
Контакты:
+7(900)-661-26-12
mpregion65@mail.ru
ИП ПОПОВ АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
ОГРНИП: 323650000027955
ИНН 650115694385
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