Ольга 28 лет, предприниматель из Екатеринбурга:

MPregion приятно удивили меня своими условиями и прозрачностью тарифов. Стоимость услуг вполне адекватная, а комиссия минимальна, что очень важно для начинающего бизнеса. Команда всегда на связи, отвечает на все вопросы и помогает на каждом этапе. Я рекомендую их всем, кто ищет надежного партнера для работы на маркетплейсах.